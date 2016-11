PRZEPIS na kremową zupę z kukurydzy z grzankami

Składniki:

• 2 puszki kukurydzy marki Sandra

• 1 l bulionu drobiowego

• 3 średnie ziemniaki

• 2 łyżki masła

• 1 łyżka śmietany

• ½ łyżki słodkiej papryki

• ½ łyżki ziół prowansalskich

• ½ łyżki imbiru

• 2 bułki

• sól i pieprz

Przygotowanie

Do garnka dodajemy masło i odcedzoną kukurydzę, którą dusimy około 10 minut pod przykryciem. Następnie dolewamy bulion drobiowy i obrane, pokrojone w kostkę ziemniaki. Całość gotujemy około 20 minut, do momentu, gdy ziemniaki będą miękkie. W międzyczasie kroimy pieczywo w kostkę, posypujemy ziołami prowansalskimi, polewamy oliwą z oliwek, układamy na blasze i pieczemy w piekarniku około 10 minut. Następnie zwartość garnka miksujemy blenderem, aż do uzyskania kremowej konsystencji. Do gotowego kremu z kukurydzy dodajemy śmietanę, sól, pieprz, paprykę oraz imbir. Całość raz jeszcze mieszamy i przed samym podaniem posypujemy grzankami z piekarnika.