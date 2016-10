Śniadanie, które ma za zadanie porządnie nas rozgrzać, powinno zawierać zestaw energetyzujących przypraw, które świetnie smakują i uodparniają nasz organizm. Garść orzechów, czy suszonej żurawiny dodana do ulubionej owsianki, czy ryżu na ciepło spowodują, że dużo łatwiej zaczniemy dzień. Dodanie do śniadania tych składników sprawdzi się doskonale:

Imbir – świeżo starty korzeń imbiru, w śniadaniowej propozycji poprawi nasze krążenie, rozgrzeje wychłodzony organizm, a dodatkowo wzmocni odporność i wspomoże leczenie, jeśli dopadnie nas jesienne przeziębienie.

Cynamon – to rozgrzewająca, przeciwbakteryjna przyprawa, która doskonale rozgrzeje nasz organizm i zdecydowanie podkreśli smak naszego śniadania.

Kurkuma – to naturalny antybiotyk, który zadba o naszą odporność i wspomoże w walce z jesiennym zmęczeniem.

Orzechy włoskie – wysoka zawartość witaminy B6 i B1, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia, dzięki zawartości magnezu wspomagają również utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Orzechy pecan – dzięki zawartości witaminy B1, przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, a wysoka zawartość magnezu zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia.

Suszona żurawina – doskonale wspomoże nasze trawienie, dzięki wysokiej zawartości błonnika, doskonale podkreśli też smak naszych dań, nadając im nuty słodyczy.

Złote owoce (miechunka peruwiańska) - jędrne, pełne miąższu, całe suszone owoce miechunki peruwiańskiej stanowią naturalną dawkę cennych składników odżywczych. Miechunka to prawdziwa skarbnica witamin i minerałów, zaliczana jaki jeden z najbardziej wartościowych superfruits. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C korzystnie wpłynie na naszą odporność.

PRZEPIS na dyniowy ryż z kurkumą i orzechami

Składniki (porcja dla 4 osób):

• 2 woreczki ryżu

• 1 mała dynia

• 100 g orzechów włoskich Chandler Bakalland

• 100 g orzechów pinii Bakalland

• 70 g Złotych owoców Bakalland

• 1 łyżeczka kurkumy

• 1 łyżeczka startego imbiru

• Sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Dynię myjemy kroimy na połówki i wkładamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na ok. 30 minut. W tym czasie gotujemy ryż i siekamy orzechy. Gotową dynię studzimy i wydrążamy, następnie blendujemy z dodatkiem kurkumy, imbiru, soli i pieprzu. Dynię dodajemy do ciepłego ryżu i wszystko dokładnie mieszamy, całość posypujemy posiekanymi orzechami. Puree z dyni możemy przechowywać w lodówce 2-3 dni.

PRZEPIS na miseczkę zdrowia

Miseczka zdrowia / Materiały prasowe

Składniki (porcja dla 4 osób):

• 6 dużych marchewek

• Kawałek startego imbiru

• 1 łyżeczka kurkumy

• 50 g wiórków kokosowych Bakalland

• 100 g suszonej żurawiny Bakalland

• 70 g orzechów Pecan Bakalland

• Oliwa

• Pół szklanki mleczka kokosowego

Przygotowanie

Marchewki dokładnie myjemy, polewamy odrobiną oliwy i wkładamy do piekarnika na ok. 30 minut. Gotowe marchewki blendujemy, dodajemy kurkumę, starty imbir i mleczko kokosowe. Wszystko dokładnie mieszamy. Następnie przekładamy do miseczki. Na koniec posypujemy gotową masę wiórkami, posiekanymi orzechami i żurawiną.