PRZEPIS na pasztet z dyni

Składniki:

● 800 g dyni

● 1 łyżka oliwy z oliwek

● 200 g soczewicy czerwonej

● 100 g posiekanych śliwek kalifornijskich

● 1 średnia cebula

● 2 ząbki czosnku

● 2 cm kawałek imbiru

● 3 łyżki oliwy z oliwek

● ½ łyżeczki papryki słodkiej

● 2 łyżki pestek słonecznika

● 2 łyżki siemienia lnianego

● 3 łodygi świeżego tymianku

● sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Dynię pokrój w kawałki, ułóż na papierze do pieczenia, posyp solą i świeżymi listkami tymianku. Dodaj łyżkę oliwy z oliwek, całość wymieszaj. Piecz przez 30-40 minut (do zmięknięcia dyni) w temperaturze 170 stopni, termoobieg. Soczewicę ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Posiekaj cebulę, imbir, czosnek i przesmaż do zeszklenia na niewielkiej ilości oliwy. Do wyższej misy dodaj upieczoną dynię, ugotowaną soczewicę, podsmażoną cebulę, imbir, czosnek, pestki słonecznika, siemię lniane, paprykę, oliwę z oliwek. Całość zblenduj na jednolitą masę. Do gotowej masy dodaj kawałki śliwek kalifornijskich, wymieszaj. Foremkę do pieczenia wyłóż papierem do pieczenia, lekko natłuść oliwą. Wylej masę do ¾ wysokości naczynia. Piecz w temperaturze 180 stopni przez 30 minut pod przykryciem (folia aluminiowa). Po zdjęciu folii lekko natłuść wierzch pasztetu oliwą z oliwek i piecz kolejne 20 minut.

* Z ilości masy z przepisu wyszły dwie foremki o wielkości 12,5 x 19 cm głębokość 4,5 cm. Jeśli macie większą foremkę o tej samej głębokości czas pieczenia powinien być ten sam, jeśli foremka będzie głębsza proponuję wydłużyć czas pieczenia o 10-15 minut.