PRZEPIS na tort orzechowy

Składniki:

● masa kajmakowa, 1 puszka

● śmietanka 36%, 250 g

● serek mascarpone, 250 g

● brązowy cukier, 100 g

● ulubione orzechy, 250 g

● czekoladowe spody tortowe (np. od Dan Cake), 1 opakowanie (3 sztuki)

● sok połowy cytryny

● pół szklanki wody

Przygotowanie

Śmietankę ubijamy w dużej misce. Dodajemy do niej serek mascarpone oraz brązowy cukier. Całość miksujemy aż składniki dokładnie się połączą. Orzechy rozkruszamy. Rozdzielamy masę na dwie części i do jednej połowy dodajemy potłuczone orzechy. Sok cytrynowy mieszamy z wodą i delikatnie nasączamy roztworem spody tortowe od Dan Cake. Pierwszy spód wykładamy na paterę. Na jego wierzchu rozprowadzamy masę z serka mascarpone z orzechami. nakładamy drugi, nasączony spód i przekładamy go masa kajmakową. Nakładamy trzeci spód. Na całości ciasta rozprowadzamy masę z serka mascarpone. Ozdabiamy orzechami oraz masą kajmakową.

Smacznego!