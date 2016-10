PRZEPIS na zupę grzybową zabielaną z ziemniakami (autorstwa Roberta Muzyczki, Szefa Kuchni Dworu Korona Karkonoszy)

Składniki:

• Śmietana kwaśna 18% „Piątnica” 330g

• wywar kostno-jarzynowy 2l

• grzyby suszone 50g

• podgrzybek świeży lub mrożony 350g

• kurki świeże lub mrożone 200g

• ziemniaki 4 średnie szt.

• cebula 2 średnie

• olej 3 łyżki

• sól, pieprz czarny, pieprz ziołowy do smaku

• mąka pszenna 1 płaska łyżka

• natka pietruszki

Przygotowanie

Grzyby suszone wypłukać, zalać wodą i ugotować do miękkości.

Ugotować wywar kostno-jarzynowy z warzywami pokrojonymi w kostkę. Osobno obgotować świeże grzyby przez 3 minuty, odcedzić i pokroić w cząstki. Cebulę pokroić w kostkę

i podsmażyć na oleju na złoty kolor. Obgotowane świeże i suszone grzyby, pokrojone w paseczki również podsmażamy. Następnie do wywaru dodać wszystkie grzyby i podsmażoną wcześniej cebulkę. Na końcu dodać obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki. Gotować do miękkości. Doprawić do smaku solą, pieprzem czarnym i pieprzem ziołowym.

Śmietanę dokładnie wymieszać z mąką, zahartować paroma łyżkami gorącej zupy, wymieszać i wlać do całości. Zupę podawać posypaną pokrojoną natką pietruszki.

Smacznego!