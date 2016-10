Rodzinny obiad, do którego zasiadają zarówno starsi, jak i młodsi domownicy, musi być nie tylko pyszny, ale i bardzo pożywny. W tym przypadku idealnie sprawdzą się wytrawne naleśniki z gotowaną cieciorką. To proste w wykonaniu, szybkie i sycące danie, które możemy uzupełnić ulubionymi dodatkami, przyprawami oraz świeżymi ziołami. Z pewnością posmakują całej rodzinie.

PRZEPIS na naleśniki z cieciorką i serem

Składniki:

• 1 puszka cieciorki gotowanej (np. marki Jasmeen)

• 4 łyżki kiełków fasoli mung (np. marki Sandra)

• 50 g sera żółtego w plastrach

• 1 ząbek czosnku

• 3 jajka

• 1 szklanka mleka

• 2 szklanki mąki

• 2 łyżki cukru

• 1 łyżka sody oczyszczonej

• szczypta gałki muszkatołowej

• szczypta białego pieprzu

• sól

Przygotowanie

Do miski dodajemy jajka, mleko, mąkę, cukier, sodę i 2 łyżeczki soli. Następnie rozrabiamy ciasto, mieszając ze sobą dokładnie wszystkie składniki. Na rozgrzanej patelni smażymy naleśniki. Cieciorkę wkładamy do miski i rozgniatamy widelcem. Następnie doprawiamy solą, gałką muszkatołową, białym pieprzem oraz przeciśniętym przez praskę czosnkiem i dokładnie mieszamy. Do powstałego farszu dodajemy drobno pokrojony ser żółty i kiełki fasoli mung. Na usmażone naleśniki nakładamy gotowy farsz i składamy je na pół. Przed podaniem podgrzewamy naleśniki w piekarniku przez około 7 minut, aby ser żółty się roztopił.

PRZEPIS na naleśniki z mięsem mielonym i cieciorką na ostro

Składniki:

• ½ puszki cieciorki gotowanej (np. marki Jasmeen)

• 70 g kukurydzy z puszki (np. marki Sandra)

• 400 g mielonego mięsa

• 5 gotowych naleśników

• 2 cebule

• 1 ząbek czosnku

• 4 pomidory

• 1 papryka chili

• 1 papryka czerwona

• 1 papryka zielona

• 1 łyżka oleju

• 1 łyżeczka mielonej papryki

• garść startego żółtego sera

•sól i pieprz

Przygotowanie

Na rozgrzanej patelni podsmażamy mięso mielone oraz pokrojoną cebulę i czosnek. Następnie siekamy paprykę chili, a pomidory, paprykę zieloną oraz czerwoną kroimy w paski. Tak przygotowane warzywa, a także odcedzoną ciecierzyce oraz kukurydzę dodajemy do mięsa. Całość doprawiamy solą, pieprzem oraz mieloną papryką i smażymy około 20 minut. Gotowy farsz nakładamy na naleśniki, które następnie zawijamy, posypujemy startym żółtym serem i wkładamy do piekarnika na około 8 minut.