PRZEPIS na krem marchewkowo-buraczkowy z cynamonem

Składniki:

• kilka kropel octu mirabelkowego, np. marki Kuhne

• 3 buraki

• 4 duże marchwie

• 1 czerwona cebula

• 1 łyżeczka miodu

• 2 łyżki śmietanki 30%

• 350 ml wody

• 1 łyżka oleju

• przyprawy: pieprz, sól, cynamon

Przygotowanie

Cebulę drobno siekamy, a marchewkę i buraczki kroimy w cienkie plastry. Tak przygotowane warzywa smażymy na patelni. Następnie przekładamy je do garnka, dodajemy do nich wodę i łyżkę miodu. Zupę gotujemy przez około pół godziny. Całość miksujemy na krem i skrapiamy octem mirabelkowym, np. marki Kuhne. Doprawiamy do smaku i zaprawiamy śmietanką.