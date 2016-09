Tortilla to pszenny placek podawany z aromatycznym sosem i mięsem lub w wersji wegetariańskiej. To proste i niezwykle szybkie w przygotowaniu danie, które z pewnością sprawdzi się podczas spotkań z przyjaciółmi, czy też większych przyjęć.

PRZEPIS na tortillę z warzywami i kurczakiem na ostro

Składniki:

• 2 pszenne placki tortilli (np. marki Sandra)

• ½ puszki kukurydzy (np. marki Sandra)

• 1 główka sałaty lodowej

• 8 pomidorków cherry

• 1 czerwona papryka

• 1 czerwona cebula

• 4 łyżki przyprawy chilli

• 4 łyżki majonezu

• 3 łyżki jogurtu naturalnego

• 2 przeciśnięte ząbki czosnku

• 1 mała łyżeczka oregano

• sól i pieprz

Przygotowanie

Pierś z kurczaka dokładnie myjemy, kroimy w kostkę i doprawiamy solą, pieprzem oraz chili. Następnie na rozgrzanej patelni smażymy kurczaka około 15 minut. W międzyczasie odcedzamy kukurydzę, sałatę lodową siekamy na drobne paseczki, pomidory kroimy na ćwiartki, paprykę w drobne kawałki, a cebulę w piórka. Kolejno do małej miski dodajemy majonez, jogurt naturalny, przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku oraz oregano. Po dokładnym wymieszaniu w naczyniu powstanie gęsty, czosnkowy sos. Smarujemy nim placki i nakładamy na nie mięso oraz przygotowane warzywa. Tortillę wraz z farszem zawijamy i wkładamy do piekarnika na 180 C. na około 15 minut.

PRZEPIS na serową tortillę zapiekana z warzywami

Składniki:

• 2 pszenne placki tortilli (np. marki Sandra)

• 1 łyżka serka naturalnego homogenizowanego

• 1 łyżka majonezu

• 1 zielona papryka

• 1 pomidor

• ½ łodygi selera naciowego

• 4 plastry sera mozzarella

• 1 kostka sera z niebieską pleśnią

• 1 łyżka suszonego czosnku

• 1 łyżka szczypiorku

• sól i pieprz

Przygotowanie

W małym naczyniu mieszamy dokładnie serek homogenizowany, majonez i czosnek. Powstałym kremem smarujemy placki pszenne i układamy na nich kolejno plastry pomidora, poszatkowaną paprykę oraz pokrojony drobno seler naciowy. Całość posypujemy drobno posiekanym szczypiorkiem, solą oraz pieprzem. Następnie na wierzchu układamy plastry mozzarelli i posypujemy startym niebieskim serem pleśniowym. Placki tortilli składamy na pół i wkładamy do piekarnika na około 7-10 minut na 170 C.