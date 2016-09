PRZEPIS na zupę z porem, ziemniakami i serem gorgonzola

(autorstwa Marco Ghia, szefa warszawskiej Akademii Kulinarnej Whirlpool i ambasadora kampanii "Cheese – it’s Europe")

Składniki:

• 100 g gorgonzoli (dolce lub piccante)

• 1 ząbek czosnku

• 1,5 litra bulionu warzywnego

• masło

• 2 łyżki serka mascarpone

• 4 orzechy włoskie

• 500 g ziemniaków4 pory

•sól i pieprz

Przygotowanie

Obieramy ziemniaki, kroimy je w kostkę i wkładamy do miski z zimną wodą (aby się nie utleniły). Odcinamy zieloną część pora i kroimy go na cienkie talarki. Siekamy drobno ząbek czosnku. Wykładamy obrane orzechy na papier do pieczenia i rozgniatamy je tłuczkiem do mięsa.

Na rozpuszczonych w garnku 30 gramach masła podsmażamy przez 1-2 minuty poszatkowany ząbek czosnku. Dodajemy pora i odcedzone ziemniaki, które podsmażamy z czosnkiem przez kolejne 2-3 minuty. Dolewamy trochę ciepłego bulionu, przykrywamy i całość gotujemy przez około 20 minut.

Wyłączamy ogień i dodajemy serek mascarpone. Doprawiamy solą i pieprzem, po czym całość miksujemy tak, aby uzyskać jednolity krem.

Przelewamy zupę do miseczek. Do każdej miseczki wrzucamy 50 g pokrojonej na drobne kawałki gorgonzoli, miód i orzechy. Podajemy od razu.