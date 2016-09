PRZEPIS na omletowe wytrawne babeczki z płatkami kukurydzianymi

Składniki:

• 1,5 szklanki płatków Lubella Corn Flakes

• 6 jajek

• 100 g sera żółtego

• 100 g kukurydzy konserwowej

• 1 łyżka szczypiorku

• 1 sztuka papryki czerwonej

• 1 plaster pora

• Szczypta soli i pieprzu

• 1 łyżka masła

Przygotowanie

Jajka wbijamy do miski i rozkłócamy. Dodajemy do nich starty żółty ser, kukurydzę oraz posiekaną drobno paprykę, pora i szczypiorek.Następnie dodajemy szklankę płatków kukurydzianych i wszystko mieszamy razem. Całość doprawiamy odrobiną soli i pieprzu do smaku. Metalowe foremki do babeczek smarujemy odrobiną masła i wlewamy do nich masę. Każdą babeczkę posypujemy pozostałymi płatkami. Pieczemy w nagrzanym do 180oC piekarniku przez około 12-15 minut. Smacznego!