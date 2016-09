PRZEPIS na marcepan domowej roboty

Składniki:

• 350 g migdałów łuskanych Bakalland

• 300 g cukru pudru

• 50 ml wody

• 1 łyżeczka olejku migdałowego

• ewentualnie: 30 ml likieru amaretto albo wody różanej

• 100 g kakao lub czekolady

Przygotowanie

Migdały łuskane możemy sparzyć i obrać ze skórki, bądź prażyć w piekarniku aż skórka zejdzie sama. Jeśli jednak chcemy oszczędzić czas, możemy użyć także migdałów blanszowanych. Następnie migdały blendujemy. Uzyskana masa nie może mieć grudek, równocześnie powinna być lekko klejąca oraz tłusta. Wykładamy ją na blat i posypujemy cukrem pudrem. Podgrzaną wcześniej wodę wraz z olejkiem migdałowym, likierem lub wodą różaną wylewamy na zmielone migdały. Następnie całość mocno zagniatamy, tak długo aż uzyskamy jednolitą, plastyczną masę, którą formujemy w wałek o średnicy ok. 5 cm. Marcepan zawinięty w folię aluminiową możemy przechowywać w lodówce nawet kilka tygodni. Wykorzystywać możemy go do ciast i deserów, jako podstawowy składnik lub dekorację. Jeśli jednak mamy ochotę na słodką przekąskę możemy uformować masę w małe kuleczki i obtoczyć je w kakao lub oblać roztopioną czekoladą.

Przepis na sałatkę z migdałami

Sałatka z migdałami / Materiały prasowe

Składniki:

• 50 g migdałów łuskanych Bakalland

• 50 g suszonej żurawiny Bakalland

• 1 awokado

• 150 g świeżych liści szpinaku

• 75 g rukoli

• 20 g chia

• 2 łyżki oliwy z oliwek

• sok z ½ cytryny

Przygotowanie

Umyte i osuszone liście szpinaku oraz rukolę układamy na talerzu. Dodajemy obrane i pokrojone awokado, które posypujemy suszoną żurawiną oraz uprażonymi wcześniej, na suchej patelni, migdałami. Sałatkę posypujemy nasionami chia oraz polewamy oliwą z oliwek i sokiem z cytryny.