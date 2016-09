Desery na bazie serka mascarpone stanowią jedną z ulubionych przekąsek zarówno dzieci, jak i dorosłych. Gładka konsystencja, delikatny, głęboki smak i doskonałe połączenie smakowe z różnymi owocami to sekrety popularności serka pochodzącego z północnych Włoch. Mini tiramisu z herbatnikami i owocami żurawiny, przyrządzone na bazie tego pysznego mascarpone, przypadną do gustu wszystkim miłośnikom słodkości. Dodatek w postaci lekko kwaskowej żurawiny, bogatej w witaminy A, C i z grupy B, dodatkowo podkreśli smak deseru i będzie świetnie kontrastować z delikatnym serkiem. To znakomita propozycja podczas wizyty niezapowiedzianych gości czy niezobowiązującego przyjęcia. Mini Tiramisu z żurawiną idealnie sprawdzą się, gdy najdzie ochota na coś słodkiego.

PRZEPIS na tiramisu z żurawiną

Składniki:

• 200 g serka mascarpone

• 60 g mlecznej czekolady

• 2 garście Żurawiny suszonej Siesta

• 10 herbatników typu petit beurre

• Kawa zbożowa do nasączenia herbatników

• Łyżeczka cukru pudru

Przygotowanie

Mleczną czekoladę rozpuść w naczyniu zanurzonym w gorącej wodzie i odstaw do wystygnięcia. Serek mascarpone utrzyj na gładką masę stopniowo dodając mleczną czekoladę. Do całości dodaj łyżeczkę cukru pudru, 2 garści żurawiny suszonej i całość delikatnie wymieszaj. Przygotuj kawę zbożową w płaskim naczyniu i pojedynczo zanurzaj na kilka sekund każdy herbatnik. W szklanych pucharkach układaj warstwami na przemian herbatniki i krem z serka mascarpone. Udekoruj deser żurawiną i wstaw do lodówki. Słodką przekąskę podawaj schłodzoną. Smacznego!