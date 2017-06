Sezon na bób trwa tylko kilka tygodni, dlatego jego najwięksi miłośnicy rozkoszują się jego wyjątkowym smakiem przy każdej okazji. Oryginalny bób niewątpliwie jest symbolem lata i kojarzy się z gorącą porą relaksu. Przepisów na przyrządzenie bobu jest wiele. Można go po prostu ugotować z solą, doprawić masełkiem, czosnkiem, ziołami czy oliwą. Jednak pyszny i zdrowy bób świetnie pasuje także jako farsz do roladek mięsnych. Proste w przygotowaniu i efektowne zawijasy to pomysł na idealny letni lunch czy przekąskę. Delikatne i kruche mięso w połączeniu z zielonym nadzieniem, dają naprawdę niebanalny i kuszący efekt. Wyjątkowa, letnia kompozycja urozmaici wakacyjne menu i sprawi, że bób odkryjemy w tym sezonie w zupełnie nowej odsłonie!

PRZEPIS na piersi kurczaka nadziewane bobem, zawijane w boczku

Składniki:

• 2 piersi Kurczaka Zagrodowego

• ok 300-400 g bobu

• 1 łyżeczka tymianku suszonego plus kilka gałązek świeżego

• 2 łyżeczki oliwy

• 1 ząbek czosnku, starty

• sól i pieprz

• 10 cieniutkich plastrów boczku

Przygotowanie

Bób gotujemy w osolonej wodzie, obieramy i doprawiamy oliwą, solą, pieprzem, czosnkiem i suszonym tymiankiem. Piersi nacinamy aby utworzyć kieszonki, nadziewamy bobem. Na desce do krojenia układamy po 5 plastrów boczku tak by lekko nachodziły na siebie, układamy na nich pierś i zawijamy w boczek. Tak samo postępujemy z drugą piersią. Układamy w formie wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy ok 40-45 minut w 180 st.C. Gotowe piersi chwilę studzimy przed pokrojeniem.