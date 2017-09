Po dary jesieni warto sięgać nie tylko ze względu na walory smakowe, ale również zdrowotne. Przygotowując przetwory dobrze pamiętać jest także o suszonych owocach, które nadadzą wyjątkowego, głębokiego smaku dżemom czy powidłom, a przy tym tak pożądanych wartości odżywczych. Doskonale sprawdzą się na przykład suszone śliwki oraz morele, bogate w potas i miedź. Są to składniki niezwykle istotne w jesiennej diecie, gdyż ze względu na coraz krótsze i chłodniejsze dni potrzebujemy więcej energii oraz mikroelementów. Zawarty w nich potas, pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, a miedź przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Z kolei rodzynki, które doskonale pasują np. do konfitury z jabłek, bogate są w witaminę B6, dbającą o nasz układ odpornościowy w trakcie jesiennej szarugi.

Nie każdy wie, że bakalie doskonale komponują się także z warzywami takimi, jak dynia czy marchew. Soczyste i słodkie suszone morele można dodać do kremowej zupy z dyni i dla kontrastu posypać prażonymi ziarnami lub orzechami.

PRZEPIS na zupę dyniową z suszonymi morelami i pestkami dyni

Składniki:

• 500 g dyni

• garść suszonych moreli Bakalland

• 1 łyżka masła

• 1/2 łyżki oliwy z oliwek

• 1/2 łyżeczki startego imbiru

• 1/2 łyżeczki papryki chili w proszku

• 1/3 szklanki soku pomarańczowego

• 100 g jogurtu naturalnego

• 50 g serka mascarpone

• sól i pieprz dla smaku

• 75 g łuskanych pestek dyni lub płatków migdałowych Bakalland

Przygotowanie

Dynię myjemy, usuwamy pestki, kroimy w kostkę. Suszone morele myjemy i zalewamy gorącą wodą, aby zmiękły. W garnku roztapiamy masło z dodatkiem oliwy, dodajemy świeży imbir i podsmażamy stale mieszając. Dodajemy dynię, suszone morele, papryczkę chili i szczyptę soli. Smażymy przez 5 minut, od czasu do czasu mieszając. Dodajemy sok pomarańczowy oraz tyle wody, aby przykryć dynię. Gotujemy do miękkości, przez około 30 minut.

Wszystko przekładamy do blendera, dodajemy jogurt naturalny oraz serek mascarpone. Miksujemy do uzyskania gładkiej konsystencji, doprawiamy solą oraz pieprzem. Zupę podajemy na ciepło, posypaną prażonymi pestkami dyni lub płatkami migdałowymi.