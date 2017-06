Leczo z bobem - PRZEPIS

Składniki:

300 g bobu

3 pomidory

3 ziemniaki

1 duża cukinia

1 bakłażan

1 cebula

2 ząbki czosnku

natka pietruszki

3 łyżki oliwy z oliwek

majeranek

1 łyżka sosu piri-piri

500 ml wody

sól, pieprz

Przygotowanie

Pomidory sparzyć wrzątkiem i obrać. Pokroić na półplasterki, tak samo ziemniaki, cukinię, bakłażan i cebulę. Czosnek sprasować i dodać do warzyw. Dodać 1 łyżkę sosu piri-piri (np. Tarsmak). W dużym garnku rozgrzać oliwę, włożyć wszystkie warzywa, oprócz pomidorów. Smażyć przez 5 minut, cały czas mieszając. Następnie dodać bób, dolać wodę, doprowadzić do wrzenia i gotować na małym ogniu, aż do miękkości warzyw (około 20 minut). Po tym czasie dodać pomidory, pietruszkę i doprawić solą, pieprzem oraz majerankiem. Gotować jeszcze przez 5 minut. Tak zrobione leczo przeleć do głębokich talerzy, udekorować natką pietruszki.