Moda i katolicka wyobraźnia: niebiańskie ciała gwiazd na gali MET 2018. DUŻO ZDJĘĆ

Jedna z największych imprez amerykańskiego show-biznesu - gala MET - odbyła się dziś w nocy w nowojorskim Metropolitan Museum of Art. Gwiazdy jak zwykle tłumnie przybyły, by wesprzeć słynny Instytut Kostiumów, a przy okazji zaprezentować się w bajecznych stylizacjach. Tym razem hasło przewodnie imprezy brzmiało " Niebiańskie ciała: moda i katolicka wyobraźnia". Trzeba przyznać, że znane panie zinterpretowały jej bardzo kreatywnie. Strój Rihanny nawiązywał np. do szat papieża. Katy Perry postawiła na gigantyczne skrzydła, a na wielu głowach pojawiły się aureole. Nie zabrakło też nagości. W tej kwestii tradycyjnie można było liczyć na Kim Kardashian, która tak ekstremalnie wyeksponowała biust, że niemal było widać jej sutki. Czyja stylizacja podoba Wam się najbardziej?