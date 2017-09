Bezkonkurencyjna Rusin, fitnessowa Lewandowska, beza Rozenek... Śmietanka gwiazd na balu Fundacji TVN. FOTO

Wczoraj od wczesnego popołudnia na instagramowych i facebookowych profilach gwiazd można było znaleźć zdjęcia dokumentujące ich przygotowania do wieczornego wyjścia. Nie ma wątpliwości, że każda pani chciała błyszczeć, ale nie każdej się to udało. Zaraz po tym, jak w Sieci ukazały się zdjęcia z imprezy, nastąpił wysyp komentarzy - zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, eksperckich i zupełnie anonimowych - dotyczących wyglądu pań. Annie Lewandowskiej dostało się np. od Doroty Lewandowskiej, która oceniając jej stylizację, napisała "Bal to nie pokaz mody czy gala fitness. (...) Anna Lewandowska pomyliła wydarzenia i wybrała strój, który ma się nijak do okoliczności". Małgorzatę Rozenek nawet ludzie niezwiązani z modą nazwali różową Bezą. Wszystkim natomiast bardzo przypadła do gustu stylizacja Kingi Rusin. Jak wypadły inne panie? Zobaczcie zdjęcia.