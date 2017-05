Wczorajszego wieczoru słynne schody Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku zamieniły się w prawdziwy wybieg dla gwiazd. Jak co roku goście mocno eksperymentowali ze strojami - tym bardziej, że podczas imprezy zainaugurowano wystawę poświęconą japońskiej projektantce, która znana jest z awangardowego podejścia do mody. Zobaczcie, kto jak wyglądał.