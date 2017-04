Wczorajsza gala była pierwszą oficjalną imprezą, na której Brodka pokazała się w ekstrawaganckiej fryzurze. To, jak wyglądała, to dowód na to, że włosy - jak twierdzi wielu "znawców", wcale nie muszą być największą ozdobą kobiet. Bez nich Monika też wygląda naprawdę świetnie.