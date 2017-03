Trudno uwierzyć, że to się dzieje naprawdę: na niektórych ze zrobionych wczoraj zdjęć młoda małżonka Cezarego Pazury wygląda niewiarygodnie podobnie do Mai Frykowskiej, lepiej znanej jako "Frytka" (choć od pewnego czasu celebrytka nie posługuje się już tym pseudonimem). W pewnych ujęciach usta obu pań wyglądają dosłownie identycznie. Czy to dobrze...?