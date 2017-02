"To jest prawdziwa miłość!" Justin Timberlake zepsuł żonie oscarowe zdjęcie, a internauci jej zazdroszczą. FOTO

Oscarowy czerwony dywan to miejsce, w którym każda gwiazda chce pokazać fotografom swój najlepszy profil. Każdy doskonale o tym wie i dlatego rzadko zdarza się na nim, aby ktoś przeszkadzał kolegom po fachu w pozowaniu. Ta zasada zupełnie obeszła jednak wczoraj Justina Timberlake'a, który bezpardonowo "wcisnął" się na zdjęcie żony. Bajecznie wyglądająca Jessica Biel miała naprawdę "trudne tło", ale ani trochę jej to nie zaszkodziło. Ba!, internauci komentujący te zdjęcia uznali ją za wyjątkową szczęściarę. Ich zdaniem tak wyluzowany mąż to dowód udanego związku i prawdziwej miłości łączącej tych dwoje. Fakt, wyglądali na bardzo szczęśliwych! Aż chce się na nich patrzeć.