Niemożliwe, ale prawdziwe: 55-letnia Danuta Stenka ogoliła się "na jeża" i wygląda BOSKO!

Ładnemu we wszystkim ładnie - to powiedzenie idealnie nadaje się do podsumowania odważnej metamorfozy, na którą zdecydowała się Danuta Stenka. Takie cięcia to naprawdę rzadkość wśród kobiet, a jeśli już, to tylko nieliczne z pań, które mają odwagę ogolić głowę, rewelacyjnie wyglądają w takiej fryzurze. Ona jednak ma to szczęście, że w tym przypadku należy do mniejszości. Zobaczcie Danutę Stenkę ma ultrakrótkich włosach. Naszym zdaniem wygląda super.