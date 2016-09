Lepsza od siostry bliźniaczki? Jak Renata Kaczoruk (Wojewódzka?) została gwiazdą...

Historia Renaty Kaczoruk może być dowodem na to, że predyspozycje do zrobienia kariery dają zdecydowanie lepsze efekty wtedy, gdy osoba wyposażona w zacne talenty spotka na swej drodze właściwych ludzi... Po czym wnosimy? Po tym, że próżno szukać doniesień o sukcesach siostry bliźniaczki Renulki (to instagramowy nick Renaty), a ona jest pierwszoligową gwiazdą jednej z najważniejszych stacji telewizyjnych w Polsce... Oto, jak rozwijała się jej kariera.