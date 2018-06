Magda Gessler podkreśla, że obecnie tempo życia jest bardzo szybkie, organizm każdego dnia wystawiany jest na próbę, a jego zapotrzebowanie na odpowiednie witaminy i mikroelementy jest ogromne. Ruch i dieta bardzo często okazują się niewystarczające, dlatego warto sięgać po najlepsze suplementy diety. Restauratorka bez wahania przyjęła więc propozycję współpracy z marką Panawit przy tworzeniu nowej linii preparatów.

– Suplementy Panawit są dla wszystkich. Jest ich około czterdzieści i dla każdej grupy wiekowej są inne, więc wszyscy coś dla siebie znajdą. Natomiast teraz produkują się te stricte moje, z moim wizerunkiem, z moją siłą i moim powerem. Bardzo dużo rzeczy jest jeszcze w laboratoriach, ale będę po kolei to wszystko promować – mówi agencji Newseria Magda Gessler, restauratorka.

Pomimo ogromu obowiązków i niezliczonych projektów restauratorka emanuje pozytywną energią i żywiołowością. Jak sama zdradza część tej energii zawdzięcza uzupełnianiu diety suplementami.

– Wyróżniają się tym, że były bardzo starannie dobierane. Są próbowane na mnie i działają. Nie jest to tylko piękne opakowanie i coś w środku, lecz także coś we mnie. Rzeczywiście daje to rezultaty, że chce się żyć dobrze. Mimo że wstałam dzisiaj o 6.00 i spałam cztery godziny – mówi Magda Gessler.

Magda Gessler podkreśla, że jej suplementy odpowiadają na potrzeby i oczekiwania ludzi w każdym wieku. W pełni przebadane, wysokiej jakości preparaty uzupełniają dobowe zapotrzebowanie organizmu na witaminy i minerały.

– Chodzi o to, żeby człowiek czuł się dobrze, żeby w miejscu, gdzie jest bardzo duże zanieczyszczenie powietrza, to zanieczyszczenie było mniej odczuwalne, żeby po dużej kuracji antybiotykami flora bakteryjna była odpowiednia. Już taki probiotyk jest, są ich aż trzy rodzaje. Wydaje mi się, że trzeba stabilizować swoją energię, swoje ciało, a te probiotyki robią takie zmiany, które pozwalają nam dobrze żyć – mówi Magda Gessler.

Producenci Panawitu tłumaczą, że dzięki zbilansowanej diecie i odpowiedniej suplementacji witamin można uniknąć wielu chorób. Niekiedy rozwijają się one przez lata na skutek spożywania nadmiernej lub zbyt małej ilości określonych składników odżywczych. Początkowo objawiają się przemęczeniem, utratą lub przyrostem wagi, osłabieniem włosów i paznokci, rozdrażnieniem i złym samopoczuciem. Ostatecznie potrafią się przerodzić w poważne choroby cywilizacyjne.