Wczoraj w Nowym Jorku odbył się pokaz filmu "Disobedience" podczas Tribeca Film Festival. Jedną z głównych ról gra w nim 48-letnia Rachel Weisz, która zajęła się także wyprodukowaniem obrazu. Aktorka, która jest obecnie w ciąży z Danielem Craigiem, pojawiła się na imprezie i cierpliwie pozowała do zdjęć. Dziennikarze komentujący jej wygląd i stylizację byli zgodni co do tego, że wyglądała rewelacyjnie. Wy też tak sądzicie?