Jennifer Lopez została ambasadorką polskiej marki kosmetycznej Inglot. W ramach współpracy powstała linia do makijażu sygnowana przez gwiazdę. Zaprojektowana przez wokalistkę kolekcja składa się z aż 70 produktów. To m.in. pudry, pomadki do ust, cienie do powiek i kasetki Freedom System.

Kosmetyki Jennifer Lopez x Inglot trafią do sprzedaży 26 kwietnia.