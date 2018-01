Wczoraj na Madison Square Garden w Nowym Jorku odbyła się 60. gala rozdania nagród Grammy. Muzyczne Oscary były w tym roku zaskoczeniem, gdyż mimo 8. nominacji żadnej statuetki nie otrzymał Jay-Z. Nagrodami za to pochwalić się mogą m.in.: Bruno Mars (6 statuetek), Kendrick Lamar (5 statuetek), Ed Sheeran (2 statuetki) czy The Weeknd. Na wydarzeniu pojawiło się wiele gwiazd, jak chociażby Sting, Sam Smith, Lady Gaga, Rita Ora czy Luis Fonsi. Wiele z nich miało ze sobą białe róże, czym wsparło inicjatywę Time’s Up.

Zobaczcie, kto i jak wyglądał na czerwonym dywanie?