Zarówno aktorki, jak i prezenterki czy goście, mają zamiar dostosować się do dress code’u. Ma to być protest przeciwko molestowaniu i nadużyciom na tle seksualnym w Hollywood. Do kobiet dołączą także mężczyźni. Dwayne Johnson potwierdził, że w geście solidarności z kobietami będzie ubrany na czarno. 75 gala wręczenia Złotych Globów 2018 odbędzie się 7 stycznia w Los Angeles.