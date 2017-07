Kilka miesięcy temu Małgorzata Socha po raz drugi została mamą. Jak wraca do formy ciąży?

- Ćwiczę, staram się być na diecie. Próbuję wrócić do formy. Wolę ćwiczyć rano, bo to rozkręca metabolizm, chcę to zrobić i zapomnieć o tym - powiedziała aktorka.