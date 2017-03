Amal Clooney na forum ONZ poruszyła temat Państwa Islamskiego. Prawniczka zaapelowała do władz Iraku o współpracę z Organizacją i przeprowadzenie śledztwa w sprawie zbrodni na całym świecie. Obrończyni praw człowieka we wzruszającym przemówieniu nakłaniała, by przywódcy zaczęli zapobiegać dalszemu rozlewowi krwi. Żona Clooneya występowała w imieniu ofiar - między innymi Jazydki Nadii Murad, która przez trzy miesiące była więziona przez dżihadystów.