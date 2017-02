Z licznych badań wynika, że choć Polacy coraz chętniej rozmawiają o seksie, wciąż mają z tym spory problem. Według portalu MyDwoje.pl tylko połowa mężczyzn i ok. 40 proc. kobiet otwarcie porusza z partnerem intymne tematy. Zdaniem Doroty Gardias jest to duży błąd, udane życie seksualne jest bowiem istotne dla przyszłości związku.

– Słyszałam jakieś badania, które mówiły o tym, że bardzo dużo związków rozpada się przez to, że sprawy łóżkowe nie wychodzą – mówi prezenterka agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda TVN uważa, że parom pomóc może sięgnięcie po lektury z zakresu seksuologii, np. ponownie popularną obecnie „Sztukę kochania”. Jej zdaniem w związkach powinna panować otwartość na intymne rozmowy, seks jest bowiem rzeczą naturalną. Nie oznacza to jednak, że prezenterka pochwala publiczne opowiadanie o swoim życiu seksualnym, jak robią to niektóre gwiazdy.

– Myślę, że jest to temat normalny. Nie trzeba jednak mówić do kamery, co się lubi, czy jak się lubi. Ale ze swoim ukochanym, ze swoją ukochaną warto, a nawet trzeba porozmawiać, jeżeli coś nie gra – mówi Dorota Gardias.