Patricia Kazadi to jedna z najbardziej wszechstronnych polskich gwiazd. Jest wokalistką, aktorką, kompozytorką i prezenterką telewizyjną. Realizuje się jednak także w dziedzinach innych niż sztuka – jej marzeniem jest m.in. stworzenie własnej linii kosmetycznej. Ma już pierwszy sukces na koncie, w 2016 roku stworzyła bowiem autorską kolekcję lakierów do paznokci NeoNail by Patricia Kazadi.

– Cieszę się, że tak dobrze to zostało przyjęte i sprawia mi ogromną frajdę oglądanie stylizacje innych osób korzystających z moich lakierów, więc polecam serdecznie, sprawdźcie różne kolory – mówi gwiazda agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gospodyni „You Can Dance” uwielbia eksperymentować z wyglądem, zwłaszcza w zakresie fryzur, makijażu i stylizacji paznokci. Lubi ciekawe kolory i wzory na paznokciach. Fanki często pytały ją, jakich lakierów używa, uzyskuje bowiem oryginalny efekt kolorystyczny. Wokalistka przyznawała wówczas, że miesza różne odcienie, nigdy bowiem nie podobają jej się całkowicie barwy proponowane przez profesjonalne stylistki. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie – mieszanie lakierów hybrydowych skraca bowiem trwałość manikiuru.

– W końcu jedna manicurzystka odważyła się dać mi naganę. Powiedziała mi już trochę zirytowana, czemu sobie nie zmieszam swoich kolorów i będzie święty spokój. Wyszłam od niej, mówię: „No właśnie, czemu sobie nie zmieszam sama swoich kolorów” – mówi Patricia Kazadi.

Przez kilka następnych miesięcy prezenterka szukała marki, z którą chciałaby podjąć taką współpracę. Oczekiwała całkowitej swobody i wolności w kreowaniu wymarzonych kolorów. NeoNail by Patricia Kazadi to limitowana edycja siedmiu lakierów hybrydowych, które można kupić jeszcze do końca roku. Wokalistka nie zdradza jeszcze, czy będzie kolejna linia jej autorskich lakierów, zapewnia jednak, że nie żegna się ze swoim marzeniem.

– Nie ukrywam, że zajmuję się tym bardzo długo i marzyło mi się zrobić coś swojego. I cieszę się, że lakiery są początkiem nowej ery dla mnie – mówi Patricia Kazadi.

Już w przyszłym roku gwiazda planuje kolejny projekt związany z kosmetyką. Jej celem jest wprowadzenie całej autorskiej linii do makijażu.

– Oprócz lakierów będą kosmetyki kolorowe, czyli szminki, maskary i cienie. Nie chcę mówić za dużo, ale być może stanie się to za niedługo – zapowiada Patricia Kazadi.