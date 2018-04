Kasia Kępka dołączyła do grona fit matek projektantek. Stworzyła kolekcję akcesoriów dla znanej marki. FOTO

Kasia Kępka - prezenterka telewizyjna, mama półtorarocznej Jagi i współwłaścicielka warszawskiego klubu fitness połączyła siły z Małgo Kotlonek-Horoch, projektantką i twórczynią marki Goshico. Dziewczyny zbliżyła nie tylko pasja do sportu, ale także miłość do mody. Efekt? Kolekcja toreb oraz akcesoriów dla mam i aktywnych kobiet dbających o zdrowie i kondycję - do zabrania na wyprawę z dzieckiem i na trening.