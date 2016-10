6 ćwiczeń z wózkiem, dzięki którym spacer z maluchem będzie świetnym treningiem

Anna Dziedzic

- Każda mama ma taki moment, gdy załamana patrzy w lustro i chciałaby jak najszybciej wrócić do formy po porodzie - mówi Ania Dziedzic. - Sama jestem mamą dwóch córeczek i pamiętam dobrze, gdy odliczałam dni, do momentu, kiedy po połogu mogłam wrócić do ćwiczeń. Wtedy podczas spacerów wymyśliłam program Be Fit Mom, który polega na trenowaniu przy pomocy wózka. Spacer nie musi być nudny, można wykorzystać ten czas, kiedy nasz maluszek ma drzemkę i solidnie popracować nad formą. Często podczas moich treningów wykorzystuję to, co w parku jest w zasięgu ręki – ławki, drzewa czy schodki. Efekt? Mama jest lepiej dotleniona i szczęśliwa, a waga leci w dół – mówi Ania.