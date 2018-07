Paulina Krupińska po raz pierwszy została mamą w lipcu 2015 roku – na świat przyszła wówczas jej córka Antonina. W maju 2017 roku urodziła swoje drugie dziecko, synka o imieniu Jędrzej. Gwiazda rzadziej pojawia się na imprezach showbiznesowych, zjawiła się jednak na urodzinowym evencie marki Raffaello, którego motywem przewodnim był tytuł kultowego filmu Federico Felliniego „La dolce vita”. Modelka żartuje, że ten włoski styl życia na długo stał się dla niej niedostępny.

– Dolce vita jest dla mnie stanem przyjemności, beztroskiej błogości. Ten czas już nie wróci w momencie, kiedy mam dzieci, ale wierzę, że jak podrosną, moje dolce vita będzie trwało zdecydowanie dłużej niż pięć minut – mówi Paulina Krupińska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Podkreśla, że wraz z partnerem Sebastianem Karpiel-Bułecką z pełną świadomością zdecydowali się na powiększenie rodziny. Modelka nie ukrywa, że oczekiwała na czas macierzyństwa i cieszy się z jego nadejścia. Nie zamierza jednak rezygnować z aktywności zawodowej, choć łączenie pracy z wychowywaniem dzieci bywa męczące. Pomocna okazuje się charakterystyczna dla kobiet mających dzieci zdolność organizacji czasu.

– Jak się jest mamą, to od razu staje się mistrzem logistyki, chcą nie chcąc musisz tak zaplanować swój dzień, swoją pracę, życie prywatne i zawodowe, że jakoś to wszystko się przeplata i jakoś udaje się to pogodzić – mówi Paulina Krupińska.

Dopiero przy drugim dziecku gwiazda zdecydowała się na pomoc spoza rodziny. Niania zajmuje się jej synkiem przez parę godzin w ciągu dnia, dwa lub trzy razy w tygodniu. Po urodzeniu Antoniny przez trzy lata gwiazda i jej partner sami dawali radę zajmować się córką, choć nie obywało się bez różnorodnych problemów organizacyjnych.

– Mieszanie się naszych kalendarzy spowodowało, że jednak nie udało się wszystkiego pogodzić, że raz jestem ja, raz Sebastian z synem, moi rodzice też są aktywni zawodowo, więc musieliśmy skorzystać z pomocy niani i teraz dopiero stwierdzam: dlaczego tak późno? – mówi Paulina Krupińska.

Modelka twierdzi, że macierzyństwo wniosło w jej życie kilka dość zaskakujących zmian. W przeciwieństwie do znacznej części młodych mam gwiazda nie narzeka na brak snu czy permanentne zmęczenie. Zapewnia, że obecnie jest bardziej wypoczęta niż w czasach studenckich, gdy zdarzało jej się zarywać noce przez imprezy z przyjaciółmi.

– Wracało się późno, potem wstawało się rano na uczelnię, a teraz wydaje mi się, że jestem bardziej wyspana, zregenerowana i bardziej pozytywnie nastawiona do życia – mówi Paulina Krupińska.