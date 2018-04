Anna Dereszowska ma bardzo racjonalne podejście do wychowywania dzieci i choć zdarza jej się rozpieszczać swoje pociechy, to potrafi też powiedzieć „nie”. Aktorka przyznaje, że macierzyństwo bardzo zmieniło jej podejście do życia.

– Dzieci sprawiają ogromną radość, chociaż – jak to mówią – jest to kolejny etat i człowiek nie jest w stanie odpocząć, to dają olbrzymią radość i w moim życiu są zdecydowanie najważniejsze. Ja życia sobie bez nich nie wyobrażam. Są moim największym sukcesem osobistym – mówi agencji Newseria Anna Dereszowska, aktorka.

Dereszowska jest mamą 10-letniej Leny i 2,5-letniego Maksymiliana. Poświęca dzieciom maksymalnie dużo czasu, bo wie, że te relacje zaprocentują w przyszłości. Aktorka podkreśla, że mimo wielu obowiązków domowych i zawodowych stałym punktem jej dnia jest porcja ćwiczeń.

– Chętnie uprawiam sport, to mnie relaksuje. Z jednej strony mam poczucie, że robię coś fajnego dla siebie i nie tylko, bo dzięki temu jestem sprawniejsza i mogę dać więcej z siebie dzieciakom i państwu, a z drugiej strony – jest to czas wyłącznie dla mnie, kiedy mogę sobie pomyśleć o swoich sprawach, kiedy mogę sobie poplotkować z moją trenerką Gosią Gałkowską – mówi Anna Dereszowska.

Do tej pory aktorka ćwiczyła sama i próbowała różnych dyscyplin sportu: tenis, bieganie, jazda konna. Teraz jednak dodatkowo zdecydowała się na regularne treningi na siłowni pod okiem specjalistki.

– Pierwszy raz mi się to zdarza, ale jest to bardzo ciekawe, bardzo fajne doświadczenie. Bardzo szybko czas mija, jak ma się kogoś, kto z człowiekiem porozmawia, kto pokaże, kto pomoże i kto dobierze odpowiednie ćwiczenia. Nagle się okazuje, że ta godzina, 1,5 godziny, na siłowni to chwila moment i się kończy. Chociaż czasem jak mnie przeczołga, to po schodach nie jestem w stanie zejść – mówi Anna Dereszowska.

Pasją do sportu Dereszowska stara się też zarazić swoje dzieci. Często zabiera je na basen, z córką ćwiczy też jazdę konną i nurkowanie. Aktorka podkreśla, że rodzinne sporty to podstawa. Ona sama ruch ma w genach i wierzy, że jej dzieci również z czasem docenią zalety fizycznego wysiłku.