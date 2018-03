Jak pomóc dziecku, które ma problem z uszami podczas lotu? Powiedział o tym w "Dzień Dobry TVN" dr Tomasz Broda, otolaryngolog.

Jak zareagować na histerię dziecka?

- Ważne jest to, żeby rodzić potrafił dostroić się do dziecka i umiał je uspokoić - zaznaczyła Marta Żysko-Pałuba, psycholog dziecięcy. - Wybierając się w daleką podróż, musimy mieć pewność, że będziemy wiedzieli, jak się zachować i co pomoże dziecku się uspokoić - dodała.