Pielęgniarki nagrały swoją "zabawę" i same pokazały film w Sieci, więc chyba nie spodziewały się, że jaki będzie jego odbiór. W tle nagrania słychać śmiechy kobiet, co wskazuje na to, że uznają swoje zachowanie za śmieszne. Internauci nie podzielili jednak ich zdania w tej sprawie. Film wywołał ogromne poruszenie w Sieci i zapoczątkował prawdziwą lawinę wydarzeń.

Po tym, jak internauci nie szczędzili słów krytyki pod adresem bohaterek film, saudyjscy urzędnicy w krótkim czasie ustalili, gdzie wykonano nagranie i kto w nim uczestniczył. Okazało się, że ofiarą "dowcipnych" pielęgniarek padł maluszek, który trafił do szpitala na 10 dni z powodu infekcji dróg moczowych. Jego rodzice, po obejrzeniu nagrania, byli zszokowani.

W sprawie interweniował sam minister zdrowia Arabii Saudyjskiej. To on zdecydował o tym, aby 3 pielęgniarki, które brały udział w nagraniu, zawiesić w prawach do wykonywania zawodu. Kobiety nie będą już mogły nigdy wrócić do pracy w służbie medycznej.

Oto film, którym chwaliły się pielęgniarki.