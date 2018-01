Sylwia Gruchała podkreśla, że chciałaby, żeby jej córka zawsze była zdrowa i tak radosna jak teraz. Ważne jest też to, żeby zbudować z dzieckiem solidną relację i w przyszłości wspierać się w trudnych decyzjach.

– Moim największym sukcesem prywatnym, osobistym jest córka Julia, która ma w tej chwili 4,5 roku. Tym w tej chwili żyję. Kariera zawodowa skończyła się jakiś czas temu, teraz priorytetem jest moja córka i to jest mój najważniejszy projekt, temu poświęcam w tej chwili cały mój czas – mówi agencji Newseria Lifestyle Sylwia Gruchała, florecistka.

Gruchała podkreśla, że przez pewien czas była trenerem personalnym nastolatki, która ćwiczyła szermierkę. Ale żeby spełnić się w tej roli w 100 proc., potrzeba było dużo energii, zaangażowania, a przede wszystkim czasu. Florecistka nie lubi robić niczego na pół gwizdka, dlatego też na jakiś czas postanowiła całkowicie zrezygnować z dodatkowych zajęć.

– Moja córka jest zbyt mała, więc to nie jest jeszcze czas na to, żeby pracować. W tej chwili pracuję tylko nad sobą i nad relacją z córką – mówi Sylwia Gruchała.

Florecistka nie ukrywa, że chciałaby, żeby córka poszła w jej ślady, ale nie będzie jej do tego nakłaniać za wszelką cenę. A jeżeli okaże się, że Julia zdecyduje się zostać sportowcem, a jeszcze do tego wybierze floret, to Gruchała zdradzi jej wszystkie triki i będzie kibicować z pierwszego rzędu.

– Będę się starała dać jej wybór, ona będzie robiła to, co będzie chciała. Pokażę jej kilka dziedzin życia, też kilka dyscyplin sportowych, bo jest niesamowicie uzdolniona ruchowo, bardzo lubi przeróżne sporty, sama wybierze, ale na pewno nie będę jej pchała jakoś specjalnie. Jeśli nie będzie chciała być sportowcem tak jak ja, to też będzie dobrze, chodzi o to, żeby ona była zadowolona, a ja jestem po to, żeby ją wspierać w trudniejszych momentach – mówi Sylwia Gruchała.

Sylwia Gruchała szermierkę zaczęła trenować w klubie AZS AWF Gdańsk. Ma na swoim koncie wiele tytułów, jest srebrną i brązową medalistką olimpijską.

– Jestem na pewno spełnionym sportowcem, mimo że nie mam w swojej kolekcji złotego medalu olimpijskiego, ale nie o medale tu chodzi, bardziej o stawianie celów i osiąganie ich, przeżycia, jakie towarzyszyły mi w sporcie, przyjaźnie, podróże – dodaje Sylwia Gruchała.