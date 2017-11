Skóra zdrowego dziecka staje się podobna do skóry dorosłego człowieka dopiero pomiędzy 2 a 3 rokiem życia. Od momentu opuszczenia łona matki skóra dziecka przechodzi różne etapy rozwoju i przystosowuje się do warunków zewnętrznych.

Różnice w budowie skóry

Naskórek najmłodszych dzieci jest cieńszy, bardziej delikatny i mniej elastyczny niż dorosłego. Skóra malucha jest jaśniejsza ze względu na mniejszą produkcję barwnika. Powoduje to większą wrażliwość na światło słoneczne i wymaga wzmożonej ochrony przed nim. Mniejsza ilość gruczołów łojowych oraz ich znacznie słabsza czynność powoduje niską adaptację do wysokich temperatur i łatwość przegrzania. Z kolei duży stosunek powierzchni skóry do ogólnej masy ciała malucha powoduje duże parowanie płynów ustrojowych, a przez to zwiększone zarówno pochłanianie ciepła, jak i jego utratę. Ma to dodatkowo ogromny wpływ na wchłanianie substancji kontaktujących się bezpośrednio ze skórą, np. substancje chemiczne czy leki.

pH skóry a wiek dziecka

Zaraz po narodzinach skóra dziecka ma pH między 6,2 a 7,5. Jest to wynikiem zalegania na skórze mazi płodowej oraz braku aktywności gruczołów potowych podczas życia płodowego. W wyniku oczyszczania skóry oraz rozpoczęcia jej funkcjonowania poza łonem matki, pH skóry zaczyna się obniżać. Następuje to do około 3 tygodnia. W czwartym tygodniu życia, skóra dziecka ma już pH w okolicy 5,0 do 5,5 i przez kilka następnych tygodni jeszcze się lekko obniża. Przyczynia się do tego głównie coraz większa aktywność gruczołów potowych. Jest to naturalne działanie organizmu, który tworzy na skórze lekko kwaśne środowisko, niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Fizjologiczne pH wykształconej skóry wynosi od 4,7 do 5,5 i jest wartością indywidualną. Kosmetyki do pielęgnacji najmłodszych dzieci dzielone są więc przede wszystkim pod kątem pH ich skóry. Mogą być przeznaczone od 1. dnia życia (neutralne pH zbliżone do 7), od 1. miesiąca życia (bliższe wartości pH 5,5) lub starszych dzieci (lekko kwaśne pH). Dobranie preparatu z odpowiednim pH do etapu rozwoju skóry dziecka jest istotne ze względu na możliwość wystąpienia podrażnień czy uczuleń.

Mycie a zdrowa skóra

Barierę hydrolipidową niemowląt najłatwiej uszkodzić stosując zbyt mocne kosmetyki myjące. Konieczny jest więc wybór takich preparatów, które zawierają delikatne środki myjące. Należy unikać produktów mających w składzie niebezpieczne substancje chemiczne, które mogą nie tylko uszkodzić delikatny naskórek, ale także przedostać się do organizmu. Dlatego, do pielęgnacji dzieci już od pierwszych chwil życia zaleca się stosowanie emolientów. Są to nowoczesne dermokosmetyki, które nie zawierają parabenów, barwników, silnych substancji zapachowych czy spieniaczy. Emolienty w głównej mierze składają się z naturalnych olejów roślinnych, np. oleju lnianego, bogatych w kwasy omega 3-6-9, których zadaniem jest uzupełnianie niedoborów lipidów oraz zatrzymywanie wody w warstwach skóry. Dzięki właściwościom natłuszczającym i regeneracyjnym niwelują podrażnienia i ewentualne stany zapalne, poprawiają wygląd skóry oraz powodują jej prawidłowe nawilżenie. Preparaty zawierające emolienty tworzą na skórze delikatną warstwę chroniącą przed wirusami i bakteriami, a także przed alergenami znajdującymi się w otoczeniu dziecka. Stosowanie emolientów zalecane jest także w chorobach skóry, np. alergie, atopia, łuszczyca. Przy zdrowej skórze starszych dzieci wystarczy używanie bezpiecznego preparatu do mycia lub mydła z emolientem albo dodawanie olejku z emolientem do kąpieli, aby delikatnie nawilżyć i odżywić skórę.

