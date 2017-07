1. Pływajcie tylko w miejscach strzeżonych przez odpowiednie służby. Woda to bardzo niebezpieczny żywioł, dlatego zawsze sprawdzaj, czy w pobliżu znajduje się ratownik WOPR. Jednocześnie przestrzegaj regulaminu danego kąpieliska i wytłumacz swojemu dziecku wszystkie zasady, które pozwolą mu bezpiecznie kąpać się w morzu lub jeziorze.

2. Jeśli planujesz wypoczynek w górach, zaopatrz siebie i swoje dziecko w odpowiedni sprzęt (buty, ubranie, plecak itp.). Wyruszając ze schroniska, pensjonatu warto poinformować obsługę, dokąd idziemy i z jakich szlaków będziemy korzystać.

3. Kup dziecku okulary przeciwsłoneczne. Zwróć uwagę, czy na pewno posiadają filtr UV, gdyż noszenie okularów bez filtra jest szkodliwe – źrenica oka, do której dochodzi mniej światła, rozszerza się, co w praktyce sprawia, że do wnętrza dostaje się więcej niebezpiecznych promieni UV.

4. Sprawdzaj, gdzie znajduje się maluch. Jeśli ma już swój telefon, zainstaluj mu oprogramowanie, dzięki któremu możliwa będzie lokalizacja sprzętu za pomocą sygnału GPS. Opcja ta będzie także przydatna, gdy podczas radosnych zabaw na powietrzu telefon przed przypadek wypadnie z kieszeni i nie będzie można go łatwo znaleźć.

5. Na czas podróży samochodem, na oknie, przy którym siedzi maluch powieś specjalną zasłonkę przeciwsłoneczną. Rób też krótkie przerwy na przewietrzenie samochodu i wyprostowanie nóg. Dzięki czemu dziecko w mniejszym stopniu odczuje wszystkie niewygody (np. brak ruchu) związane z kilkugodzinnym podróżowaniem.

6. Wybierając się na przejażdżkę rowerową z dzieckiem, obowiązkowo załóż mu kask. Przed wyjazdem porozmawiaj także o podstawowych zasadach poruszania się na trasach oraz sprawdź, czy rower jest odpowiednio wyposażony (musi mieć sprawne hamulce, dzwonek, lampkę ze światłem białym skierowanym do przodu, lampkę ze światłem czerwonym i czerwone światełko odblaskowe skierowane do tyłu, światełka odblaskowe umocowane na kołach).

7. Porozmawiaj z dzieckiem na temat zasad bezpieczeństwa związanych z przemieszczaniem się po mieście. Nawet jeśli cały czas będziesz przy nim, warto by poznał zasadę przechodzenia na pasach lub inne cenne wskazówki, które pozwolą mu zachować bezpieczeństwo podczas wakacji, ale także w trakcie roku szkolnego.

8. Jeśli Twoje dziecko korzysta z Internetu to z pewnością ma już konto na jednym z popularnych portali społecznościowych. Porozmawiaj z nim na temat wrzucania zdjęć do social mediów oraz podawania informacji, które mogłyby zachęcić potencjalnego złodzieja do kradzieży (np. o tym, że jest samo w domu lub rodzice kupili mu drogie gadżety).