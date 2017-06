Anna Czartoryska twierdzi, że należy do aktorek nastawionych na ścisłą współpracę z reżyserem. Bardzo lubi otrzymywać wiele instrukcji odnośnie do konstruowania granej przez siebie postaci. Jeszcze do niedawna gwiazda nie wyobrażała sobie, że nie otrzymuje wcześniej tekstu scenariusza i nie ma czasu się go nauczyć. Także w życiu prywatnym długo brakowało jej spontaniczności.

– Kiedyś mówiłam, że nie lubię niespodzianek, lubię mieć wszystko zaplanowane, wiedzieć, gdzie jedziemy, o której, mieć spakowaną walizkę. Byłam takim planistą – mówi Anna Czartoryska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Aktorka twierdzi, że dopiero teraz uczy się cieszyć chwilą. W dużej mierze przyczyniły się do tego dzieci – syn Ksawery i córka Janina. Aktorka podkreśla, że maluchy są jej najbardziej wymagającą widownią i codziennie dają jej do wykonania skomplikowane zadania. Dzięki temu uczą ją improwizowania i dystansu do siebie.

– Codziennie dostaję zadania: teraz bądź rekinem, a teraz to ty bądź piratem, a ja rekinem; a teraz to już się bawimy w coś innego, lecimy rakietą, a teraz siedzimy w balonie, a teraz proszę załóż kask, więc zakładam kask – mówi Anna Czartoryska.