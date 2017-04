Książki rozwijają wyobraźnię i zwiększają zasób słownictwa dziecka, Katarzyna Włusek z mamysprawy.pl

Zdaniem blogerki, książki dla dzieci pozwalają maluchom poznawać otaczający świat – ten całkiem bliski i ten zupełnie odległy.

– Książki budzą ciekawość, dzięki nim nasuwają się pytania, ale i można uzyskać wiele odpowiedzi. W końcu, budują także relacje rodzic - dziecko, bo przecież każda wspólnie przeżyta przygoda bardzo zbliża – mówi Katarzyna Włusek.

Ale, jak podkreśla, to od rodzica zależy to jak dziecko będzie rozumieć świat: – Każdej książce potrzebny jest narrator. Tym narratorem w każdej książeczce dla malucha jesteśmy my, dorośli. Pomagamy nadać sens literom i obrazkom. Bez nas dzieci nie poznają magicznego świata bajek i dlatego właśnie warto czytać dzieciom książki – uważa blogerka.

Czytanie rozbudzanie u dzieci ciekawości świata, Małgorzata Źródlewska, coverbaby.pl

– Nie jestem w stanie wyobrazić sobie naszego dnia bez książki. Od zawsze kocham je miłością absolutną, a mój syn tę miłość wyssał z mlekiem mamy – śmieje się autorka bloga coverbaby.pl. – Wspólne czytanie to piękne chwile, które kiedyś będę wspominała z łezką w oku – przytulony do mnie maluch, słuchający z wypiekami na twarzy opowiadania o Baśce i Franku. Książki budzą w nim niesamowitą ciekawość świata, uczą, sprawiają, że jego wyobraźnia i sposób w jaki się wypowiada są naprawdę imponujące. Czytanie pozwala też wyciszyć się mojemu synowi po całym dniu szaleństw i jest najlepszym z możliwych zamiennikiem bajek w telewizji – dodaje.

Wspólne czytanie książek to sposób na miłe spędzenie czasu, okazja do przytulenia się do rodzica i odpoczynku, Anna Janda, tygrysiaki.pl

– W rodzinie takiej jak nasza, gdzie czytanie praktykowane jest od pokoleń, nikt nie zastanawia się dlaczego warto to robić. Siedzenie razem na kanapie i czytanie ulubionych książeczek stanowi nasz codzienny rytuał, z którego ani dzieci ani my nie potrafimy zrezygnować – podkreśla blogerka.

Wspólne czytanie książek to, zdaniem Anny Jandy, przede wszystkim sposób na miłe spędzenie czasu, okazja do przytulenia się do rodzica i odpoczynku. Często wymieniane zalety czytania dzieciom takie jak rozbudzanie wyobraźni, trening pamięci i uważnego słuchania czy poszerzanie słownictwa schodzą na dalszy plan.

Książki umożliwiają dziecku zdobywanie wiedzy i stanowią genialną pomoc w wychowywaniu dziecka, Katarzyna Olszyńska, kiedymamaniespi.pl

– Czytanie dziecku to okazja do spędzenia wspólnie czasu, chwili rozmowy, zabawy, żartów i przytulania. Świat książek dla dzieci to nie tylko rozrywka, ale również okazja do zdobycia wiedzy i genialna wręcz pomoc w wychowywaniu. Bajka animowana, audiobook czy wymyślone przez rodziców opowiadania, nie zastąpią dziecku kontaktu z drukowaną książką. Warto czytać dzieciom już od pierwszych dni ich życia, a nawet wcześniej, w czasie ciąży, bo już wtedy buduje się niezwykła więź – przekonuje Katarzyna Olszyńska.

Wspólne czytanie to sposób na budowanie bliskości z dzieckiem, na rozmowy o emocjach, Małgorzata Śmiechowicz, matczynefanaberie.pl

– Czytamy dzieciom odkąd pojawiły się w naszym życiu. Dziś zarówno one, jak i my nie wyobrażamy sobie dnia bez przeczytanej bajki, warto podkreślić, że zazwyczaj nie kończy się na jednej – podkreśla blogerka.

Zapytana, jakie korzyści daje jej ten codzienny rytuał, wymienia kilka, dla niej najważniejszych.

– Czytanie to wspaniały sposób na budowanie bliskości z dzieckiem, na rozmowy o emocjach czy nowych wydarzeniach w życiu takich, jak pójście do przedszkola czy noc poza domem, np. z dziadkami. Książki pomagają nam poruszać trudne tematy, np. temat śmierci i przemijania, odstawianie smoczka czy pieluch. Obcowanie z książką to świetny sposób na naukę samodzielności oraz rozbudzanie ciekawości świata. Dziecko rozwija i poszerza swoje słownictwo, ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania. Plusy czytania zauważamy każdego dnia obserwując nasze dzieci – mówi.

Czytanie uspokaja i wycisza, Paulina Grochowska, oliloli-newlife.com

– Czytanie uspokaja i wycisza dlatego warto sięgać po książkę codziennie wieczorem przed snem. Wieczorna lektura wycisza, zmusza dziecko do skupienia się na jednej rzeczy i odrzucenia innych – mówi Paulina Grochowska.

Ale to nie jedyny powód, dla którego ta mama tak chętnie sięga po kolejne książeczki dla swojego synka.

– Wspólne czytanie lub opowiadanie rozwija wyobraźnię. Pamiętam nasze początki z książką; Oli potrafił powiedzieć 1-2 zdania na temat danej ilustracji. Teraz fantazjuje, dyskutuje nad tym co mogło być przed chwilą, a co wydarzy się za moment. Kontakt z książką rozwija słownictwo i nie da się temu zaprzeczyć! Oliwier szybko zaczął operować trudnymi z pozoru zwrotami, przeznaczonymi dla świata dorosłych właśnie dzięki temu, że czytaliśmy mu dużo i rozmawialiśmy bez przekręcania słów – wymienia kolejne zalety czytania dziecku.

Czytające dzieci mają szansę na przeżycie przygód i emocji, które na pewno zostaną z nimi na długo, Anna Jankowska, tylkodlamam.pl

– Dzieci jeszcze o tym nie wiedzą, ale najlepszym prezentem, jaki można dać drugiemu człowiekowi, jest przeżycie – zaznacza Anna Jankowska. – Nie zapamiętujemy przedmiotów, ale emocje. A w książkach zawarte są przeżycia. Czytające dzieci mają więc szansę na przeżycie przygód i emocji, które na pewno zostaną z nimi na długo. Nawet na całe życie. Skąd wiem, że tak jest? Stąd, że dzisiaj czytam mojej córce książki, które kochałam będąc dzieckiem. I wciąż szukamy nowych przeżyć – opowiada.

Książki to możliwość poruszenia ważnych tematów i poznania zainteresowań naszych dzieci, Anna Marcula, maluszkoweinspiracje.pl

Autorka bloga maluszkoweinspiracje.pl wierzy, że czytanie dziecku jest bardzo istotne dla jego rozwoju. Jej zdaniem, warto rozpocząć wspólne czytanie jak najwcześniej, ponieważ dzięki temu nasze pociechy oswoją się z widokiem książek, zainteresują się ilustracjami i krok po kroku będą wchodzić w niezwykły świat literatury. Ale to nie wszystko:

– Czytanie to nie tylko przyjemność poznawania nowych historii i świata w nich przedstawionego, to także wspólnie spędzony czas, możliwość poruszenia ważnych tematów i poznania zainteresowań naszych dzieci. To najpiękniejsza forma rozrywki, jaką tylko można sobie wyobrazić – podkreśla blogerka.

Wspólne czytanie wpływa na rozbudzenie czytelniczej pasji dziecka, Anna Oka, zabawkator.pl

– Książki to idealne wsparcie przy wprowadzaniu dzieci w trudne tematy. Czytanie z dziećmi to wielka przyjemność, a czasem też ostatnia deska ratunku. Wtedy, kiedy musimy zmierzyć się z jakimś dramatem lub złem – śmierć, depresja, prześladowanie w szkole, choroba i wiele innych sytuacji. W obliczu takich wydarzeń nie bardzo wiemy jak rozmawiać z dziećmi, brakuje nam słów, brakuje sensownych wyjaśnień - ja w takich sytuacjach zawsze szukam dobrych książek – wymienia mama prowadząca bloga zabawkator.pl

Czytanie doskonale stymuluje wyobraźnię dzieci w efekcie czego na co dzień są dużo bardziej kreatywne, Karolina Lewandowska, mama-kubusia.pl

Mama Kubusia wychodzi z kolei z założenia, że czytanie książek dzieciom jest nie tylko świetną formą wspólnego czasu, ale i doskonale stymuluje wyobraźnię dzieci w efekcie czego na co dzień są dużo bardziej kreatywne. Czas spędzony z książką i rodzicem z całą pewnością będzie dla dziecka cennym wspomnieniem w przyszłości, kiedy samo zacznie czytać książki własnym dzieciom.

Powyższa lista powodów, dla których warto czytać dziecku powstała ma na celu zachęcenie jak największej liczby rodziców do rozbudzania czytelniczych zainteresowań wśród najmłodszych. Blogujące mamy przygotowały także listę książek, które warto podsunąć maluchom. Już wkrótce będzie ona dostępna na poszczególnych blogach.