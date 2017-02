Badanie przeprowadzone na 500 polskich ojcach posiadających córki w wieku poniżej 18 roku życia wykazało 20 najważniejszych umiejętności i aktywności, z jakimi utożsamiają się jako tatusiowie dziewczynek. Na liście znajdują się m.in.: umiejętność przytulania, jazda na wrotkach i odpowiednie dobieranie kolorów. Ojcowie córek to także eksperci od wykonywania perfekcyjnej gwiazdy, jazdy na łyżwach i tańca z córką stojącą na stopach taty.

- Przyłączając się do takich aktywności jak robienie gwiazd, bawienie się czy tańczenie, ojcowie pokazują swoim córkom, jak wiele one dla nich znaczą – i że wszystko, co dziewczynki robią, ma dla nich wielką wagę - mówi mówi Isabel Ferrer z firmy, która przeprowadziła badanie.

Ojcowie dziewczynek ćwiczą więc piruety, malują twarze, bawią się lalkami i pamiętają, że brokat jest dobry na wszystko i do wszystkiego – ale nie tylko. Równie ważne dla ojców jest obalanie stereotypów: dziewczynki również grają w piłkę nożną, lubią się wytaplać w błocie, chętnie zbudują „bazę” czy wejdą się na drzewo. Wszystko zależy od chwili i wyobraźni dziewczynki. Zakres wspólnych zabaw i aktywności jest więc ogromny, a ich efekty są niezwykle ważne.

Badanie wskazuje, że polscy ojcowie mają niesamowitą umiejętność sprawiania, by ich córeczki czuły, że są najważniejszymi osobami na świecie. 69% tatusiów uważa, że wspieranie u córki pewności siebie jest jedną z najważniejszych lekcji życiowych, jakie mogą jej dać, natomiast 73% podchodzi do tematu bardziej pragmatycznie i próbuje nauczyć ją praktycznych umiejętności na przyszłość.

Gdy ojcowie przyłączają się do zabawy, 82% z nich stwierdza, że pomaga to ich córkom w rozwijaniu pewności siebie i że czas spędzony w wymyślonym przez nie świecie wyobraźni jest inwestycją w ich prawdziwe życie w przyszłości. Polscy tatusiowie dobrze odnajdują się w tej krainie dziewczęcych marzeń i aż 65% z nich mówi dziewczynkom, że zawsze mogą być kim tylko chcą, a 53% przyznaje, że potrafi bawić się z córką lalkami. Badacze stwierdzili, że dla ponad 8 z 10 ojców posiadających córkę zdecydowanie najważniejszą rzeczą jest wspieranie jej, by stała się silną młodą kobietą.

Istotny wpływ ojca na kształtowanie się charakteru dziewczynek potwierdzają wieloletnie badania naukowe dr Lindy Nielsen z amerykańskiego Uniwersytetu w Wake Forest. W przypadku dziewczynek, które od wczesnego dzieciństwa miały opierające się na miłości, komunikacji i wsparciu relacje ze swoimi ojcami, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, by brakowało im pewności siebie i niezależności, gdy dorosną. Warto o tym pamiętać, szczególnie że ponad połowa polskich ojców (53%) żałuje, że nie może poświęcić swoim córkom więcej czasu.

Prowadzone na całym świecie badania pokazują, że czas spędzony w wyimaginowanym świecie dziecka to inwestycja w jego prawdziwy świat, a pielęgnowanie relacji między córką a ojcem pozwala wychować kolejne pokolenie dziewczynek świadomych tego, że ich możliwości są nieograniczone.