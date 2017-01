Badania genetyczne można wykonać zarówno w specjalistycznych przychodniach, jak i samodzielnie w domu, wystarczy tylko poprzez stronę internetową zamówić specjalny pakiet. Wykonanie testu polega na naniesieniu kilku kropli krwi na specjalną bibułę, a następnie odesłaniu ich w przeznaczonym do tego opakowaniu do laboratorium.

– Oferujemy dwa rodzaje badań dla najmłodszych pacjentów. Pierwsze badania oceniają predyspozycje do rodzaju sportu i uzdolnienia, które takie dziecko ma. Natomiast drugie pokazują skłonność do dysleksji i leworęczności – mówi agencji Newseria Lifestyle dr n. med. Katarzyna Skórzewska, zastępca dyrektora medycznego Centrum Medycznego ENEL-MED.

Badania genetyczne można wykonywać już nawet u 4-letnich dzieci.

– Dzięki wynikom testów i ocenie predyspozycji genetycznych u tych dzieci, które chcą uprawiać sport, mamy możliwość ustalenia, na jaką dyscyplinę sportu to dziecko się zdecyduje i w jaki sposób będzie przebiegał trening. Możemy wzmocnić jego marzenia lub ukierunkować w inną stronę – tłumaczy dr n. med. Katarzyna Skórzewska.

Natomiast jeżeli dziecko ma potwierdzone genetycznie predyspozycje do dysleksji i leworęczności, to bardzo istotna jest praca z rodzicami, konsultacja z psychologiem i odpowiednie przygotowanie malucha do rozpoczęcia nauki w szkole.

– Niezwykle ciekawe z mojego punktu widzenia jest to, że takie dzieci okazują się być dziećmi szczególnie uzdolnionymi. Są to osoby bardzo kreatywne, o bardzo dużej inteligencji emocjonalnej, które mają niezwykłą spostrzegawczość i umiejętność analizowania. Czyli z jednej strony są one stygmatyzowane poprzez swoje problemy, na przykład przez dysleksję, a z drugiej strony można zwrócić uwagę na te ich szczególne uzdolnienia i odpowiednio je rozwijać. I dzięki tym badaniom możemy takie działania podjąć wcześniej – wyjaśnia dr n. med. Katarzyna Skórzewska.

Dzięki badaniom genetycznym można także zapobiegać rozwojowi nowotworów u dzieci, uchronić je przed cukrzycą i sprawić, by nie miały problemów związanych z otyłością czy alergiami.