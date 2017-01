We Włoszech 13-letni chłopiec został odebrany wychowującej go samotnie matce, bo był zbyt zniewieściały. To zaskakujący wyrok, szczególnie we Włoszech, które słyną z silnych relacji matek z ich dziećmi. Jak sytuacja wygląda w Polsce?

- Żyjemy w tym modelu włoskim - zaznaczyła w "Dzień Dobry TVN" psychiatra dr Maja Polikowska-Herman.

Jak ułożyć swoją relację z dzieckiem, aby nie stała się toksyczna?