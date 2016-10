Jest kilka sprawdzonych sposobów na to, aby dziecko mogło zasnąć bez problemu i przespać całą noc. Oto najważniejsze z nich!

Po pierwsze – własne miejsce

Naukowcy zapewniają, że najbezpieczniejszym miejscem do spania dla dziecka jest łóżeczko lub kołyska, która jest ustawiona w sypialni rodziców. Spanie na jednym łóżku z opiekunami nie jest zalecane, gdy niemowlak przyszedł na świat jako wcześniak lub ważył mniej niż 2,5 kg. Jest to też niebezpieczne, jeśli opiekunowie są zmęczeni, palą papierosy lub pili alkohol.

Po drugie – odpowiednia pozycja

Najbezpieczniejsze dla dziecka jest spanie na plecach. Nie należy układać malucha na boku ani na brzuszku, ponieważ te pozycje zwiększają ryzyko wystąpienia SIDS (nagła śmierć łóżeczkowa). Główka pociechy powinna być odchylona na bok, bo to chroni go przed zachłyśnięciem się pokarmem w przypadku ulania.

Po trzecie – miękkie posłanie

Zarówno w łóżeczku, jak i wózku należy zadbać o odpowiednie posłanie dla dziecka, ponieważ to ono zadba o komfortowy sen. Używanie tradycyjnej pościeli jest ryzykowne. Nawet kilkumiesięczne maluszki mogą nakryć kołderką głowę. Dlatego posłanie powinno być dopasowane do wzrostu i wieku dziecka. W wózku maluszka sprawdzi się polecana przez dermatologów i fizjoterapeutów wkładka z reluganu. Ma on właściwości termoregulacyjne, które sprawiają, że dziecko nie przegrzewa się i nie poci, a zarazem nie marznie. Dodatkowo jest ona miękka i delikatna w dotyku. Poza tym relugan zawiera naturalną lanolinę, która nawilża skórę dziecka. Posiada on także działanie antybakteryjne, dzięki czemu nie pochłania mikroorganizmów i bakterii.

Po czwarte – temperatura w sam raz

W pokoju, w którym śpi maluszek powinna być utrzymana temperatura w granicach 16-18 stopni. Jest ona najbardziej komfortowa dla spokojnego snu dziecka. Należy zatem wyposażyć się w termometr pokojowy i sprawdzać czy w pokoju nie jest za chłodno, ani za ciepło. Pediatrzy przestrzegają przed zostawianiem włączonego na całą noc na temperaturę maksymalną centralnego ogrzewania. Może to doprowadzić do przegrzania malucha. Aby sprawdzić, czy dziecku nie jest ani za zimno, ani za gorąco należy dotknąć mu karku.

Po piąte – rutyna

Każdego dnia przed położeniem dziecka spać należy powtarzać te same czynności o tej samej porze. Taka rutyna pomoże maluchowi zasnąć. Kąpiel, czytanie ulubionej książeczki, przytulanie będą sygnalizować zbliżającą się porę snu i sprawią, że maluch będzie odczuwał potrzebę odpoczynku. Mów do pociechy spokojnym, cichym głosem i zadbaj o relaksującą atmosferę – przytłumione światło i cisza ułatwią noworodkowi zaśnięcie.

Niemowlak przesypia prawie całą dobę (22 godziny). Im starsze dziecko, tym mniej snu potrzebuje. Przedszkolaki powinny spać 10-12 godzin dziennie. Nie wiesz, jak sprawdzić, czy maluch przesypia odpowiednią liczbę godzin? Wyspane dziecko jest spokojne i ciekawe otaczającego świata. Jeśli jednak maluch jest nerwowy i często trze oczy prawdopodobnie potrzebuje dodatkowej drzemki.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów z shop.deareco.com.