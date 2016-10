Mimo zaawansowanej ciąży Tamara Arciuch nie rezygnuje z obowiązków zawodowych. Cały czas pracuje na planie dwóch seriali: emitowanego przez TVP2 "M jak miłość" oraz "Drugiej szansy", który można oglądać na antenie stacji TVN. Gwiazda zapowiada jednak, że wkrótce zwolni tempo, jej stan nie pozwoli bowiem na tak intensywną pracę.

– Nie da się tego ominąć. Ale dopóki dobrze się czuję i wszyscy o mnie dbają, to po prostu korzystam z tego, ale nie przemęczam się, naprawdę – zapewnia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Lifestyle.

Aktorka jest obecnie w 7 miesiącu ciąży, jej dziecko ma przyjść na świat w listopadzie. Twierdzi, że czuje się świetnie i jest pod stała opieką bliskich, a także kolegów z planów seriali.

– Rozpieszczają wszyscy, rodzina, ludzie w pracy, wszyscy mówią mi same miłe rzeczy, naprawdę, oby ten stan tak trwał jak najdłużej – mówi Tamara Arciuch.

Gwiazda od pewnego czasu nosi stroje, które nie ukrywają ciąży. Zachwyca świetną sylwetką i promiennym wyglądem. Bartłomiej Kasprzykowski publikując zdjęcie żony w mediach społecznościowych, stwierdził, że wygląda jak nastolatka. Sama gwiazda zapewnia, że nie stosuje żadnych specjalnych metod, miło jej jednak słyszeć tego typu komplementy.

– Proszę mi uwierzyć, że to jest jednak cud. Po prostu ten cud, który się zdarza i dostajemy jakiś zastrzyk energii, hormonów, tego wszystkiego, co nas uskrzydla i chyba to jest ten sekret – mówi Tamara Arciuch.

Aktorka jest obecnie w trzeciej ciąży, wcześniej urodziła dwóch synów. Ojcem starszego jest były mąż gwiazdy, Bernard Szyc, ojcem młodszego jest jej obecny partner Bartłomiej Kasprzykowski.