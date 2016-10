Aleksandra Szwed urodziła syna Borysa w styczniu 2015 roku. Błyskawicznie wróciła do formy sprzed ciąży i zachwyca idealną sylwetką. Niedawno opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym prezentowała idealnie wyrzeźbione mięśnie brzucha. Fani aktorki byli zachwyceni, słowa uznania wyrazili nawet profesjonalni trenerzy.

– Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że ktokolwiek zwróci na to uwagę, bo ja to zdjęcie wrzuciłam tylko po to, żeby zwrócić uwagę na to, że następnego dnia będzie odcinek „Twojej Twarzy”, ale jakoś tego nikt nie zauważył – mówi Aleksandra Szwed agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda twierdzi, że po ciąży nie stosowała żadnej specjalnej diety ani treningu. Zawsze była jednak osobą lubiącą aktywny tryb życia. Do dbania o sprawność fizyczną zmusza ją także zawód aktorki i wokalistki. Gwiazda podkreśla, że ciało jest jej narzędziem pracy, musi więc utrzymywać je w dobrej formie.

– Muszę móc wykonywać bardzo różne dziwne rzeczy w teatrze. Gram w musicalach, tańczę i śpiewam, na koncertach skaczę przez półtorej godziny longiem, w związku z tym trzeba tę energię skądś brać – mówi Aleksandra Szwed.

Gwiazda twierdzi, że nie przepada za treningami na siłowni. Stara się ćwiczyć w domu, może na to wygospodarować jednak jedynie kwadrans dziennie. Na więcej nie pozwalają jej obowiązki zawodowe i opieka nad dzieckiem. Aktorka uważa jednak, że w jej przypadku zadziałała przede wszystkim konsekwencja i regularne ćwiczenia.

– Poza tym przede wszystkim to jest chyba kwestia bardzo aktywnego trybu życia i wiecznego bycia w niedoczasie, bo to się jednak przekłada na spadek wagi dosyć duży. Czasem jest on wręcz niekontrolowany – mówi Aleksandra Szwed.

Gwiazda pracuje obecnie nad swoją debiutancką płytą i intensywnie koncertuje z zespołem The CzadMakers. Występuje także w spektaklu „Przepraszam, co Pan tu robi?” u boku Anny Korcz i Bartosza Żukowskiego.