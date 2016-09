Dbaj o mikroflorę w ciąży

Mikroflora jelitowa dziecka zaczyna się kształtować w momencie porodu. Z aktualnych badań wynika jednak, że bakterie jelitowe kobiety ciężarnej mają bezpośredni wpływ na późniejszy profil bakterii jelitowych dziecka. Najbardziej pożądany dla odpowiedniej kolonizacji dziecka jest poród fizjologiczny oraz karmienie naturalne. U dzieci, u których z jakiegoś powodu kształtowanie się mikrobioty jelit jest zaburzone (poród przez cięcie cesarskie, karmienie mieszankami mlekozastępczymi, antybiotyki w pierwszych latach życia) częściej stwierdza się w latach późniejszych dolegliwości, takie jak: atopowe zapalenie skóry, alergie, nawracające infekcje, astmę oskrzelową, a także otyłość. Mikroflora przewodu pokarmowego odpowiada za prawidłowe kształtowanie się układu immunologicznego, to dobre bakterie budują niezbędną odporność. Nie bez przyczyny mówi się, że zdrowie pochodzi z jelit. Dlatego o mikroflorę dziecka należy dbać już od samego początku.

Dobry start dla Twojego dziecka

Poród to jeden z najważniejszych czynników, który wpływa na profil mikroflory jelitowej człowieka. Pojawienie się pierwszych bakterii w przewodzie pokarmowym niemowlęcia programuje jego dalsze zdrowie. Dziecko w trakcie porodu naturalnego ma kontakt z korzystnymi bakteriami, pochodzącymi z dróg rodnych matki. Warto jednak zadbać o to także w przypadku cesarskiego cięcia. Przy tego rodzaju porodzie można pomóc naturze. Dobrą praktyką może być przetarcie noworodka zaraz po urodzeniu gazą nasączoną dobrymi bakteriami z pochwy matki. Nie jest to jeszcze praktyka rutynowo wykonywana w Polsce. Równie istotnym elementem kształtującym mikroflorę jest sposób karmienia noworodka. W mleku matki znajdują się prebiotyki (pożywka dla dobrych bakterii) oraz bakterie korzystne dla jego zdrowia.

Czynniki zewnętrzne, oddziałujące na matkę w czasie ciąży, takiej jak: ogólny stan jej zdrowia, przyjmowane leki oraz odczuwany stres wpływają na jej profil mikroflory, ale także na stan jelit jej dziecka. Zauważono, że mogą one wywierać wpływ na przyszły rozwój mikroflory, a nawet zachowanie potomka.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów z Instytutu Mikroekologi.